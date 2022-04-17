ВСУ пошли в контратаку на Донбассе и отбросили оккупантов на несколько километров. Об этом в своем Facebook сообщил военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По словам координатора группы Константина Машовца, ВСУ между Святогорском и Кременной сумели отбросить передовые подразделения противника. В районе Кременная — Рубежное оккупанты отброшены на несколько километров на северо-восток.

Действия подразделений ВСУ позволили также продвинуться в сторону реки Оскол и создать угрозу левому флангу Изюмской группировки ВС РФ. Контрнаступление украинской армии стало неожиданностью для военного командования России.

Машовец также рассказал, что ВСУ проводят успешные операции в районе осажденного Харькова, постепенно освобождая захваченные оккупантами населенные пункты. 16 апреля, по данным обозревателя, украинская армия вышла к поселкам Байрак, Кутузовка, а в районе Малой Рогани смогла продвинуться в восточном направлении.

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