Как пишет Politeka.net, украинцы уже 53-е сутки защищается от российских оккупационных войск. Недавно при довольно загадочных обстоятельствах утонул крейсер "москва". А сегодня, 17 апреля, стало известно, что командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа получил новое звание - вице-адмирал. Об этом сообщила советник Офиса Президента Виктория Страхова у себя на страничке в Фейсбук.

"Верховный Главнокомандующий Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля 2022 года присвоил звание вице-адмирала командующему ВМС ВСУ Алексею Леонидовичу Неижпапе.

И все знают, за какую молниеносную операцию!

Наш настоящий козак на воде!", - написала советник.

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