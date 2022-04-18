Украина не желает отказываться от своих территорий в восточной части страны.

Сражение за Донбасс определит дальнейшую судьбу войны, считает Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Он рассказал, что Украина не желает отказываться от своих территорий в восточной части страны, чтобы положить конец войне с россией. Украинцы намерены и дальше сражаться за Донбасс, так как это сражение определит дальнейшую судьбу войны.

По словам Зеленского, россия может попытаться снова захватить Киев, если она сможет захватить Донбасс.

"Для нас очень важно не позволить им сделать этого. Надо выстоять, потому что эта битва может повлиять на ход всей войны", - сказал Зеленский.

Также советник главы мэра города Петр Андрющенко опубликовал видео, где кадыровские войска ради крутого видео расстреляли многоэтажный жилой дом из танка. Об этом чиновник сообщил у себя в тг-канале.

"Новый уровень - подогнать танк и расстреливать многоэтажки в уже оккупированном районе. На этом видео часть Левобережного района, ближайшая к Восточному. Выстрелы в сторону домов, где нет наших защитников не менее 20 дней", - написал советник.

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