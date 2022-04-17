Бойцы 14-й бригады показали, как отправили оккупантов в правильном направлении.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 53-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить наступление, но и полностью выгнать врага из севера Украины. А сегодня, 17 апреля, бойцы 14-й бригады показали, как помогли оккупанту найти дорогу к российскому военному кораблю. Видео бойцы бригады разместили на официальной страничке в Фейсбук.

"Как мы провели Вербное воскресенье?

Хотелось провести ее в относительном спокойствии. Но не получилось...

Враг сам нарвался, и получил то, что заслужил!

Огонька вам, ублюдки! С ним теплее спасаться бегством

Победим!", - написано было на страничке бригады и показаны кадры уничтожения врага.

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