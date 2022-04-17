Как пишет Politeka.net, украинцы уже 53-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить наступление, но и полностью выгнать врага из севера Украины. А сегодня, 17 апреля, бойцы 14-й бригады показали, как помогли оккупанту найти дорогу к российскому военному кораблю. Видео бойцы бригады разместили на официальной страничке в Фейсбук.
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