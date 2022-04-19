Российский диктатор владимир путин не ограничится войной против Украины. Он может попытаться захватить другие страны, среди которых и члены НАТО. Такое мнение выразил американский дипломат Роберт Пирсон в статье на The Hill.
По мнению дипломата, путин пытается вернуться к границам российской империи. Для этого ему необходимо добиться контроля над рядом стран Европы.
Пирсон отметил, что в список потенциальных жертв путина входят не только Эстония, Латвия и Литва, но и Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Молдова.
"Если путин выживет, он сделает все возможное, чтобы усилить военное присутствие россии как можно дальше на Западе. Он подтолкнет Минск к большему подчинению москве и сделает присутствие российских войск полупостоянным, как в Сирии и Казахстане. Он усилит деятельность в Калининграде и вдоль российских балтийских границ как оружия устрашения балтийского НАТО, Польши и Германии", - заявил дипломат.
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В то же время он подчеркнул, что санкции против россии не станут победой для США или Альянса, если не мотивируют путина вывести свои войска из Украины. В таком случае Европа и США должны понять, что недостаточно "играть в обороне".
Напомним, путин цинично приказал не жалеть солдат, но беречь технику.
Как сообщала Politeka, только о капитуляции путина: известная офицер ВСУ рассказала, для чего нужны переговоры с рф.
Также Politeka писала, что путин финансирует эту войну не только на продаже газа и нефти, но и на налоги европейских компаний.