Оккупанты не гнушаются не только выносить все подряд из домов мирных украинцев, но и обворовывать детей.

Так, у 10-летней Иванки захватчики на блокопосту отобрали телефон. Это произошло, когда россияне пришли оккупировать ее родной Тростянец на Сумщине.

Но благодаря холодноярцам мобильный телефон вернулся хозяйке, сообщают в Министерстве обороны Украины.

Согласно сообщению, разведывательное подразделение 93 бригады Холодный Яр проводило операцию на восточном направлении от этого города. В плен к ребятам попал механик-водитель из Кантемировской дивизии российских вооруженных сил. При задержании у пленного нашли красненький мобильный телефон, а также павербанк со стразами. Сначала оккупант врал, что это его вещи. В мобилке была сим-карточка одного из российских операторов. И с этого телефона уже были звонки в Россию. И в списке контактов были и украинские номера, подписанные «папочка» и «мамуля». Холодноярцы начали звонить на эти номера. Оказалось, что телефон принадлежит Иванке.

"15 марта мы выехали всей семьей эвакуационным коридором из Тростянца, на то время оккупированного. Стоявшие в колонне, на своей машине «шестерочке», были испуганы, потому что за город шли бои. Когда стояли в эвакуационной колонне, подошли военные рф и сказали отдать все телефоны. Я ответила, что у нас они все разряжены. До этого мы повидаляли с телефонов все мессенджеры, чтобы не давать врагу любую информацию. Когда выезжали из города, на блокпосту российские военные ходили с картонной коробкой и отбирали телефоны у всех, кто ехал из города, угрожая расстрелом. Они кричали и запугивали нас. Говорили, якобы мы их снимаем», - вспоминает мама Иванки Елена.

По ее словам, примерно через три дня на ее номер позвонили ребята и спросили: «это вы мамочка?».

Теперь Иванка благодарна холодноярцам за такой приятный сюрприз, и передает поздравления 93 бригаде.

Напомним, оккупанты также ударили ракетами по Днепропетровщине.

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