Как сообщает Politeka.net, снимки появились, в частности, в Твиттере OSINTtechnical, однако, авторы проекта подчеркнули, что проверить их подлинность на 100% не удалось.
Похоже, что «Москва» горела внутри перед тем, как затонуть, из большинства видимых иллюминаторов видно густой дым и пламя, - говорится в подписи к одной из фотографий.
Из фактов "за" подлинность сообщается, что на фотографиях крейсер класса "Слава", к которому принадлежала "Москва", за последние годы ни один из таких российских кораблей не горел.
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Напомним, ранее было опубликовано интервью матери одного из выживших матросов крейсера.
«Сын сказал, что крейсер был подбит. Просто так пожар бы не случился. Есть погибшие, раненые, пропавшие без вести. Он мне звонит и плачет от того, что увидел. Это было ужасно. Понятно, что не все выжили. Пытались самостоятельно потушить пожар после того, как в крейсер попали тремя ракетами «Нептун», – рассказала женщина.
По ее словам, погибло порядка сорока человек. Несколько человек пропали без вести, и очень много раненых. У многих – ампутация конечностей.
Напомним, оккупанты нанесли ракетные удары по Львову, есть жертвы.
Также сообщалось, что в Луганской области начались уличные бои.
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