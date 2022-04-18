В россии придумали новое странное оправдание гибели ракетного крейсера "Москва". Новую экзотическую версию выдвинул российский военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров.

Так называемый эксперт предположил, что российские оккупанты не уследили за пущенными по кораблю украинскими ракетами "Нептун", поскольку чувствовали себя плохо, их тошнило и были заняты куда более насущными делами.

"Был шторм, а многие моряки его плохо переносят и, прошу прощения, блюют. Например, оператор, который должен был следить за атакой ракеты, отвернулся к ведру – и все. А что в итоге произошло, мы знаем", – заявил Гундаров.

По мнению Гундарова, затопление "Москвы" – огромная потеря для российских оккупантов с военной точки зрения, ведь крейсеров, аналогичных по характеристикам "Москве", по его словам, у россии осталось всего два.

Напомним, опубликованы возможные фото крейсера "Москва" после атаки.

Как сообщала Politeka, мать выжившего моряка рассказала о судьбе экипажа крейсера "Москва".

Также Politeka писала, что мнение об украинской обороне изменилось после удара "Нептуном" по крейсеру "Москва".