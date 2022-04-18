В освобожденной от российских оккупантов Житомирщине разминировали уже 8 населенных пунктов и перешли к процессу восстановления зданий и инфраструктуры. Жизнь туда понемногу возвращается.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

В частности, в Овруче и пгт Городок устанавливают окна в жилых домах. В селах Черняхов, Раковщина, Ризня, Малиновка и Юровка восстанавливают крыши и кровли.

"Также в Овруче разбирают завалы уничтоженного центра занятости", - отметил Тимошенко.

Стоит отметить, что в Киевской области также активно работают саперы ГСЧС. Так, за две недели после освобождения области от российских войск они расчистили 125 км дорог и улиц, а также 102 км Житомирской трассы.

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