В освобожденной от российских оккупантов Житомирщине разминировали уже 8 населенных пунктов и перешли к процессу восстановления зданий и инфраструктуры. Жизнь туда понемногу возвращается.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
В частности, в Овруче и пгт Городок устанавливают окна в жилых домах. В селах Черняхов, Раковщина, Ризня, Малиновка и Юровка восстанавливают крыши и кровли.
"Также в Овруче разбирают завалы уничтоженного центра занятости", - отметил Тимошенко.
«Производство поставлено на паузу»: всплыли большие проблемы рф с вооружением
Успеха не имел, понес потери: в Генштабе сообщили, где удалось отбить штурм врага
Рашисты обстреляли центр Харькова: известно о погибших
Десятки тел вытащили из-под завалов: новые подробности трагедии на Киевщине
"Нас ждут приятные сюрпризы": Арестович сообщил обнадеживающие новости
Стоит отметить, что в Киевской области также активно работают саперы ГСЧС. Так, за две недели после освобождения области от российских войск они расчистили 125 км дорог и улиц, а также 102 км Житомирской трассы.
Напомним, президент Сербии обвинил Украину в попытках сорвать авиарейсы в рф, в МИД ответили.
Как сообщала Politeka, украинские десантники спасли десятки жителей Николаевщины, разгромив колонну орков.
Также Politeka писала, в россии заговорили о серии терактов в Украине: когда путинская армия готова нанести удар.