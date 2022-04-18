Стало известно о новых пропавших без вести на крейсере "Москва". После затопления флагмана российского Черноморского флота "Москва" родственникам моряков сказали, что их близкие "пропали без вести" прямо с корабля". Об этом сообщает Медуза.

Семьи "пропавших без вести" намерены требовать у Минобороны рф ответа о том, что случилось с их детьми.

"Житель Ялты Дмитрий Шкребец, чей сын-срочник "пропал без вести" после крушения крейсера "Москва", сообщил, что с ним связались три семьи матросов-срочников, которые тоже были на корабле и пропали. Они подали заявления в военкомат Симферополя и требуют рассказать, что случилось с их детьми", – сказано в сообщении.

Дмитрий Шкребец до того, как пропал его сын-срочник, по несколько раз в день публиковал в соцсетях посты о полной поддержке путинской "спецоперации" в Украине. Он призывал убивать украинцев и требовал "не идти на переговоры с нацистами". Гибель сына ему глаза совершенно не открыла, судя по последним постам в сети.

Напомним, опубликованы возможные фото крейсера "Москва" после атаки.

Как сообщала Politeka, мать выжившего моряка рассказала о судьбе экипажа крейсера "Москва".

Также Politeka писала, что мнение об украинской обороне изменилось после удара "Нептуном" по крейсеру "Москва".