В Министерстве здравоохранения сообщили, как оформить больничный лист во время войны. Об этом пишет пресс-служба МОЗ.

Чтобы получить больничный в условиях военного положения нужно обратиться за медицинской помощью к лечащему врачу. В случае наличия объективных оснований медик сформирует соответствующее медицинское заключение в электронной системе здравоохранения.

Не нужно отдельно обращаться к врачу первичной медицинской помощи, если медицинскую помощь оказывал врач узкой специализации, либо заключать для этого декларацию с семейным врачом.

Оформленное врачом медицинское заключение направляется в электронный реестр листков нетрудоспособности.

Для граждан, у которых нет медицинского страхования, листки нетрудоспособности в электронном реестре не формируются. А документом, подтверждающим факт временной нетрудоспособности, является медицинское заключение, сформированное врачом.

Если нет технической возможности сформировать электронный больничный, то врач может открыть больничный в бумажной форме.

Внутренне перемещенные лица могут обратиться к любому врачу первички и получить помощь и при необходимости оформить больничный лист.

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