Как пишет Politeka.net, украинцы уже 54-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Украинцы не только остановили врага, но и смогли освободить в начале апреля весь север Украины. Но сложная ситуация остается вокруг оккупированного орками Изюма, который является ключевой точкой для окружения украинских войск (см. карта ниже, - прим. ред.). Но сегодня, 18 апреля, спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что несколько населенных пунктов вокруг Изюма были освобождены от врага.

"Да, я могу подтвердить. Ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий украинскими военными были освобождены", - рассказал спикер во время брифинга.

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