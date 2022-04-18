Секретарь СНБО Алексей Данилов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объявили о начале второй фазы российского вторжения, именуемой битвой за Донбасс.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 54-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. После неудачи на всеобщем наступлении враг собрал новые силы для попытки захватить Донбасс. И сегодня, 18 апреля, стало известно о начале долгожданной битвы за Донбасс. Об этом сообщили секретарь СНБО Алексей Данилов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Наши войска держатся. Только в двух местах им удалось прорваться – это Кременная и еще один небольшой город. Продолжаются бои. Мы не сдаем свои территории", - сообщил Данилов во время телемарафона.

"В последние недели противник осуществил перегруппировку сил и средств на востоке и пытается прорвать оборону на нескольких направлениях, сосредоточив основные усилия на Изюмском. Военным командованием обеспечивается усиление обороны, прежде всего, противотанковыми и противовоздушными средствами. Российский освободитель остро ухудшил гуманитарную ситуацию в Донецкой и Луганской областях.

Несмотря на превосходящие силы противника на некоторых направлениях, благодаря приобретенному мастерству командиров и боевому опыту наших воинов нам удается отражать атаки, нанося врагу значительные потери.

Сохраняем боевой дух и веру в Победу!" - заявил Залужный в своем ФБ.

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