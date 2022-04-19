Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ. Отметим, ранее президент владимир путин дал этой бригаде почетное наименование "гвардейская".

"По имеющейся уточненной информации, потери 126 бригады береговой обороны черноморского флота составляют до 75%", – говорится в сводке Генштаба.

Также сообщается, что 810-я отдельная бригада морской пехоты черноморского флота потеряла 158 военнослужащих убитыми, около 500 ранеными, а 70 человек числятся пропавшими без вести.

Значительная часть военнослужащих указанных бригад написала рапорты на отказ от участия в так называемой "специальной операции".

Кроме того в Генштабе ВСУ сообщили, что в Донецкой и Луганской областях защитниками Украины за минувшие сутки было отбито семь атак врага, а также уничтожены десять танков, восемнадцать единиц бронированной и восемь единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, а также миномет противника с расчетом.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были поражены семь воздушных целей: один самолет, четыре БПЛА и две крылатые ракеты, - говорится также в сводке.

Напомним, враг подтягивает к Харькову новые ракетные дивизионы.

Также сообщалось, что украинские защитники ликвидировали еще одного командира из рф.

Кроме того Politeka.net писала, что враг готовит циничную провокацию на Пасху.