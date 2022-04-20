На выжженной земле кое-где остались уцелевшие снаряды, остальные сильно обгорели или сдетонировали.

Большой склад боеприпасов российских оккупантов был уничтожен в ходе блистательной операции украинских защитников. Солдаты рф планировали обстреливать этими снарядами украинские города и села. Их они прятали прямо в лесу.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский общественный, политический деятель Александр Аронец и показал кадры.

"Арта родной коломыйской 10 горно-штурмовой бригады уничтожила склад боеприпасов оккупантов! Спасибо, ребята! Слава ВСУ!", – подписал видео Аронец.

Украинская артиллерия нанесла удар по складу армии рф - после чего от боеприпасов оккупантов остались лишь щепки. На выжженной земле кое-где остались уцелевшие снаряды, остальные сильно обгорели или сдетонировали.

Напомним, бригада, которую Путин хвалил за "героизм и отвагу", понесла сокрушительные потери.

Как сообщала Politeka, в Берлине подожгли машины участников позорного автопробега в поддержку россии.

Также Politeka писала, что у оккупанта забрали намородеренное и вернули маленькой хозяйке.



