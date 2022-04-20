Большой склад боеприпасов российских оккупантов был уничтожен в ходе блистательной операции украинских защитников. Солдаты рф планировали обстреливать этими снарядами украинские города и села. Их они прятали прямо в лесу.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский общественный, политический деятель Александр Аронец и показал кадры.
"Арта родной коломыйской 10 горно-штурмовой бригады уничтожила склад боеприпасов оккупантов! Спасибо, ребята! Слава ВСУ!", – подписал видео Аронец.
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Украинская артиллерия нанесла удар по складу армии рф - после чего от боеприпасов оккупантов остались лишь щепки. На выжженной земле кое-где остались уцелевшие снаряды, остальные сильно обгорели или сдетонировали.
Напомним, бригада, которую Путин хвалил за "героизм и отвагу", понесла сокрушительные потери.
Как сообщала Politeka, в Берлине подожгли машины участников позорного автопробега в поддержку россии.
Также Politeka писала, что у оккупанта забрали намородеренное и вернули маленькой хозяйке.