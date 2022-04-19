Певица Ольга Цибульская показала родительский дом в Ирпене после прихода оккупантов. Вернее, то, что от него осталось.

«Я смотрела эти фото, видео и плакала. Рыдала, потому что они могли быть там.Те дни, когда не было связи под оккупацией орков и отсутствие понимания живы ли - самые страшные. Нам удалось их вывезти», - рассказала Цибульская.

Певица верит, что зло будет наказано и «фашистские гниды» получат по заслугам.

Кадры руин не оставили подписчиков и друзей артистки равнодушными. Так, ведущий Григорий Решетник заверил, что «убогая сволочь и изверги будут гореть в аду», а экс-«Холостяк» и телеведущий Никита Добрынин пожелал родителям Цибульской здоровья.

«Моя родная, держись. Главное все живые, отстроится все», - также написала в комментариях к посту звезда «Танців з зірками» Илона Гвоздева, чей дом также был разрушен оккупантами.

Напомним, ранее об обстреле своего дома под Киевом сообщил продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк. В его жилище прилетел снаряд «Града».

Также Politeka.net писала, что мама ведущего тревел-шоу "Орел и решка" Андрея Беднякова, несколько недель находившаяся в осаде российских военных в Мариуполе, умерла.

«Страшно, что я даже не смогу проститься с мамой. Я ведь доехал бы только до ближайшего блок-поста. Уверен, что рано или поздно приеду, чтобы проститься с ней. Когда на той территории снова будет развеваться украинский флаг», - написал тогда Бедняков на своей странице в соцсети.