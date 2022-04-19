Украинские воины разгромили большое количество техники российских оккупантов. Уничтожены артилерийские системы, военные грузовики, танки и установка РЭБ.
Удачную охоту ВСУ на оккупантов показали на зрелищном видео, которое было опубликовано в сети.
"Уничтожение российских войск артиллерией ВСУ. Большое количество российской техники: САУ 2С3 "Акация", БМ 21 РСЗО "Град", РЭБ, грузовики Уралы военные и другие уничтожены артиллерией ВСУ с аэроразведкой и корректировкой", - подписали видео.
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На видео аэроразведка показывает, где рашисты попрятали свою технику. После корректировки огня ее уничтожают украинские артиллеристы. На месте техники, на которой путинская армия вторглась в Украину, чтобы убивать украинцев - сгоревшие кучи металлолома.
Напомним, бригада, которую Путин хвалил за "героизм и отвагу", понесла сокрушительные потери.
Как сообщала Politeka, в Берлине подожгли машины участников позорного автопробега в поддержку россии.
Также Politeka писала, что у оккупанта забрали намородеренное и вернули маленькой хозяйке.