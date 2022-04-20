Их 17 ракет Starstreak могут поразить низколетящие самолеты и вертолеты, - сообщает издание The Sun со ссылкой на источники в Минобороны.
Эксперты назвали их «лучшим комплектом», когда-либо отправленным какой-либо западной державой .
13-тонные высокотехнологичные пусковые установки могут быть загружены на транспортные самолеты С-17 и доставлены за считанные дни. При этом экипаж для Stormer – это всего три человека: водитель, командир и стрелок.
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При этом экс-командующий британскими войсками в Афганистане Ричард Кемп отметил, что комбинация Stormer/ Starstreak нанесет армии Путина убытки и усилит боеспособность Украины.
«Это чрезвычайно эффективная, высокомобильная боевая машина, которая нанесет серьезный урон любым попыткам маловысотной атаки путинской авиации», - пояснил военный.
Кемп также предупредил, что новость о данных поставках разозлит Москву, «которая уже угрожает Западу — особенно Великобритании — возмездием за поставки оружия».
В свою очередь доктор Алан Мендоза из аналитического центра по безопасности Общества Генри Джексона отметил, что эти машины — лучший комплект, который когда-либо был отправлен в Украину, и российские пилоты будут буквально "дрожать".
Напомним, враг подтягивает к Харькову новые ракетные дивизионы.
Также сообщалось, что украинские защитники ликвидировали еще одного командира из рф.
Кроме того Politeka.net писала, что враг готовит циничную провокацию на Пасху.