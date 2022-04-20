Британия намерена направить на Украину бронированные ракетные установки Stormer, чтобы помочь отразить новое наступление России на востоке Украины.

Их 17 ракет Starstreak могут поразить низколетящие самолеты и вертолеты, - сообщает издание The Sun со ссылкой на источники в Минобороны.

Эксперты назвали их «лучшим комплектом», когда-либо отправленным какой-либо западной державой .

13-тонные высокотехнологичные пусковые установки могут быть загружены на транспортные самолеты С-17 и доставлены за считанные дни. При этом экипаж для Stormer – это всего три человека: водитель, командир и стрелок.

При этом экс-командующий британскими войсками в Афганистане Ричард Кемп отметил, что комбинация Stormer/ Starstreak нанесет армии Путина убытки и усилит боеспособность Украины.

«Это чрезвычайно эффективная, высокомобильная боевая машина, которая нанесет серьезный урон любым попыткам маловысотной атаки путинской авиации», - пояснил военный.

Кемп также предупредил, что новость о данных поставках разозлит Москву, «которая уже угрожает Западу — особенно Великобритании — возмездием за поставки оружия».

В свою очередь доктор Алан Мендоза из аналитического центра по безопасности Общества Генри Джексона отметил, что эти машины — лучший комплект, который когда-либо был отправлен в Украину, и российские пилоты будут буквально "дрожать".

Напомним, враг подтягивает к Харькову новые ракетные дивизионы.

Также сообщалось, что украинские защитники ликвидировали еще одного командира из рф.

Кроме того Politeka.net писала, что враг готовит циничную провокацию на Пасху.