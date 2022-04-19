Они столкнулись с сильным, профессиональным и беспощадным отпором подразделений Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Украинские десантники разбили и уничтожили элитную бронегруппу одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС России (г. Томск). Подразделения этой воинской части ранее завоевывали призовые места на международных учениях.

Об успешном бое сообщило в Facebook командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Операцию наши воины провели в районе интенсивных боестолкновений, однако не уточняется, где именно.

Известно, что в тот день многие оккупанты просто сгорели в своих боевых машинах. Только некоторых удалось идентифицировать по имеющимся документам.

Среди ликвидированных – младший сержант Саккузиев Кайрат Муханмадиевич из Оренбурга. Он был снайпером и наводчиком-командиром танка, окончил интенсивные курсы по программе выживания при Вольском военном институте материального обеспечения.

Окончил свою недолгую жизнь на войне против Украины и лейтенант Кочановский А.М. Его идентифицировали по нарукавным знакам и погонам.

"Они столкнулись с сильным, профессиональным и беспощадным отпором подразделений Десантно-штурмовых войск ВС Украины. И теперь этот враг навсегда останется в полях нашей священной земли", – отметили защитники страны.

Напомним, бригада, которую Путин хвалил за "героизм и отвагу", понесла сокрушительные потери.

Как сообщала Politeka, в Берлине подожгли машины участников позорного автопробега в поддержку россии.

Также Politeka писала, что у оккупанта забрали намородеренное и вернули маленькой хозяйке.