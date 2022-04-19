Украинские десантники разбили и уничтожили элитную бронегруппу одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС России (г. Томск). Подразделения этой воинской части ранее завоевывали призовые места на международных учениях.
Об успешном бое сообщило в Facebook командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Операцию наши воины провели в районе интенсивных боестолкновений, однако не уточняется, где именно.
Известно, что в тот день многие оккупанты просто сгорели в своих боевых машинах. Только некоторых удалось идентифицировать по имеющимся документам.
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Среди ликвидированных – младший сержант Саккузиев Кайрат Муханмадиевич из Оренбурга. Он был снайпером и наводчиком-командиром танка, окончил интенсивные курсы по программе выживания при Вольском военном институте материального обеспечения.
Окончил свою недолгую жизнь на войне против Украины и лейтенант Кочановский А.М. Его идентифицировали по нарукавным знакам и погонам.
"Они столкнулись с сильным, профессиональным и беспощадным отпором подразделений Десантно-штурмовых войск ВС Украины. И теперь этот враг навсегда останется в полях нашей священной земли", – отметили защитники страны.
Напомним, бригада, которую Путин хвалил за "героизм и отвагу", понесла сокрушительные потери.
Как сообщала Politeka, в Берлине подожгли машины участников позорного автопробега в поддержку россии.
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