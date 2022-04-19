Россия продолжает наращивать свои силы на востоке Украины для новой фазы войны, которая будет существенно отличаться от предыдущих двух месяцев боев.

Как отмечает издание The Wall Street Journal, в этот раз страны будут действовать на открытой местности, хорошо подходящей для бронетанковых ударов.

Кроме того, отмечают журналисты, силы рф будут ближе к своим базам, а, значит, цепочки поставок будут более короткими. Также территорию в этой части страны противник знает лучше. В то же время украинцам также придется сменить тактику, ведь война становится более конвенциальной.

Российские силы будут ближе к своим базам, что сделает более короткими цепочки поставок. Да и саму территорию в этой части Украины они знают лучше. Украинцам также придется сменить тактику, ведь сейчас война будет более конвенциональной.

The Wall Street Journal отмечает, что, если россиянам удастся захватить восток, они снова смогут попытаться взять под контроль Одессу и Днепр.

Отметим, что ранее стало известно, что 19 апреля в небе недалеко от Одессы был сбит очередной беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня «Орлан-10» российских захватчиков.

БПЛА пытался снимать объекты критической инфраструктуры Одессы.

Это уже 12-й вражеский беспилотник, уничтоженный украинской ПВО в Одесской области.

Напомним, ранее Алексей Арестович сообщил, будет ли наступление на Харьков.

Также Politeka.net писала, что наступление врага на Луганщине провалилось - бойцы ВСУ держат оборону.

Кроме того Politeka.net сообщала, что бригада, которую Путин отметил за "отвагу и героизм" понесла сокрушительные потери.