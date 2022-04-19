В этом году из-за военных действий в Украине выпускная и вступительная кампания будет проходить по другому сценарию.

Глава Министерства образования Сергей Шкарлет рассказал, как будет проходить ЗНО в этом году. Так, по его словам, в этом году доя выпускников вместо обычного внешнего тестирования внедрили так называемый мультидисциплинарный тест.

Сообщается, что мультидисциплинарный тест – то же "ЗНО", но в другом формате, пройдет в 3 сессии: одна – основная, регистрация на которую закончится 19 апреля, плюс дополнительная и одна – "специальная". Пройти тест для поступления в вузы смогут все желающие.

В июне будет проведено пробное тестирование. Пройти тест можно лишь единожды и при личном присутствии школьника/абитуриента, в индивидуальных случаях может быть рассмотрен вариант онлайн-тестирования в крайне опасных регионах.

В странах ЕС также будет возможность сдать тест на базе ведущих университетов и аналогов Украинского центра оценивания качества образования. На временно неподконтрольных территориях педагогов просят не сотрудничать с оккупационными администрациями.

Отметим также, что глава Минобразования и науки Сергей Шкарлет поддерживает идею об отмене в школах уроков русского языка с нового учебного года. При этом он уточнил, что окончательное решение в этом вопросе должно приниматься "по выбору школы, по выбору педсовета".

Напомним, Обучение во время войны: как происходит возобновление образовательного процесса.

Как сообщала Politeka, Украинские школьники получат документ о завершении учебного года: появилось уточнение.

Также Politeka писала, что Россиян готовят к войне, школьников учат собирать тревожные чемоданчики: опубликован документ.