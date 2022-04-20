Военные 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады - Закарпатский легион уничтожили танк оккупантов Т-90 «Владимир». Об этом сообщает Информационное агентство Министерства обороны Украины.

Отмечается, что основной боевой танк Росармии Т-90 – очень разрекламированный и расхваленный, экспортируется во многие страны мира. С комплексом "Айнет", позволяющим вести огонь снарядами с дистанционным подрывом, лазерным прицелом-дальномером и тепловизионными камерами.

Стоимость этой модерной "машинки" - около 4 миллионов долларов.

Украинские штурмовики уничтожили российский танк одним выстрелом из ПТРК.

"Как видно, ракета залетела в правую сторону, а после ее взрыва сдетонировал боекомплект», - говорится в сообщении.

Добавим, по данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на 19 апреля общие боевые потери оккупантов ориентировочно составили: личного состава — около 20 тыс. 800 человек, танков — 802, боевых бронированных машин — 2 тыс. 63, артиллерийских систем — 386, РСЗО — 132, средства ПВО — 67, самолет — 169, вертолетов — 150, автомобильной техники — 1 тыс. 495, корабли/катера — 8, цистерн с ГСМ — 76, БПЛА оперативно-тактического уровня — 158, специальная техника — 27, пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

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