В нидерландской Гааге, на Играх Непокоренных, выпускник Военной академии (г. Одесса) Алексей Бобчинец получил медаль для Украины. Об этом сообщает Генеральный секретарь ВСУ.

Алексей Бобчинец завоевал бронзу в беге на 1500 метров.

Это четвертая медаль для украинцев. Первую золотую медаль для Украины принес Родион Ситдиков, которую с результатом 9,46 м выиграл соревнования в толкании ядра. Серебряную и бронзовую медали в первый соревновательный день в Украине принесли Артем Лукашук (5.20 м) и Иван Герецун (5.10 м) в прыжках в длину.

"Игры непокоренных" - международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, начатые британским принцем Гарри, герцогом Сассекским, в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны, которые получили травмы, ранения, контузии или заболевания во время выполнения боевых задач по защите родины. Соревнования призваны поддержать военнослужащих и ветеранов на пути к физическому восстановлению, психологической реабилитации и социальной интеграции.

В этом году Игры Непокоренных проходят в Гааге с 16 по 22 апреля 2022 года. Наша команда будет представлять Украину в 8 видах спорта, в частности, в плавании, беге, толкании ядра, стрельбе из лука, баскетболе на колясках.

Для украинской команды эти игры стали третьими в истории. Участие в Играх принимают 19 стран.

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