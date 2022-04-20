Мать оккупанта не смутило то, что ее сын рассказал о зверствах над невинными людьми и маленькими детьми.

Россияне настолько зомбированы пропагандой, что не верят даже родным, когда те признаются в зверствах в Украине. Новый разговор оккупанта с матерью, перехваченный СБУ, в очередной раз доказывает: люди в рф привыкли смотреть тв и верить всему, что им показывает путинский режим.

В разговоре со своей матерью захватчик прямо говорит, что они убивают мирное население и детей. На это она отвечает: «Нет, вы не убиваете гражданских и детей!... Вы фашистов убиваете, бл*дь, поверь мне! Сынок, не теряйте боевого духа! Ты бы только видел, что они там творят! Ты знаешь, вы делаете великое дело!».

Как можно заметить после диалога с зомбированной матерью, она одобряет убийства невинных людей и вообще, террористическое вторжение россиян на наши земли.

В Украине сейчас началась вторая фаза войны, от которой будет зависеть третья. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«Это вторая фаза войны, она определит третью фазу, которая может идти по трем сценариям. Первое-россияне будут пытаться стоять на месте, израсходовав все свои оперативные резервы, а это последние их оперативные резервы, которые там сейчас есть, вести тактические действия по удержанию территории. Второе-они могут убраться с нашей территории. А третье - они могут снова перейти к мирным переговорам", - заявил он.

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