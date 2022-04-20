Вооруженные силы Украины успешно ликвидировали наемников из Ливии, которые воевали на стороне русских захватчиков. Об этом сообщил офицер ВСУ и военный блогер Анатолий Штефан в своем Telegram-канале.

Сообщается, что еще 20 марта рф договорилась об отправке ливийских "добровольцев" ради продолжения вторжения на наши украинские земли.

Возможно, переброска военных наемников была произведена за счет частной военной компании "Лига" самолетами воздушно-космических сил РФ.

"Прижиться в Украине надолго им не удалось. Без акклиматизации и должной вакцинации их бросили в одну из самых горячих точек русско-украинской войны — под Попасную, где их радостно согрели и от души накормили свинцом украинские воины. Так будет с каждым, кто с оружием в руках придет на нашу землю", — добавил военный.

Мы писали, Великокопановской сельской территориальной общине Херсонской области местные жители сняли российский флаг с помещения сельсовета, оккупанты угрожают наказанием.

"Вчера ночью был снят российский флаг с помещения Великокопановского сельского совета. Но после этого оккупанты сообщили, что планируют закрытие выездов и въездов в село, закрытие рынков, подворовые обходы и обыски, наказание семье, в которой будет найден флаг", - говорится в сообщении.

Напомним, "Полное уничтожение противника": Арестович рассказал о следующем этапе войны.

Как сообщала Politeka, Была сформирована еще в 2015 году: в Днепре СБУ задержала "спящую" группу диверсантов из агентов ФСБ.

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