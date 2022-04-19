Украинские военные пошли в контрнаступление на Донбассе. Об этом вечером 19 апреля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны восстановили контроль над этим населенным пунктом», - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что на Южнобугском направлении продолжаются боевые действия в районе Александровки, враг успеха не имеет. Пытается осуществить выход на административную границу Херсонской области, не прекращает обстрелов населенных пунктов.

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Как сообщалось, вечером 18 апреля оккупанты начали наступление на Донбассе. По словам военный экспертов, сейчас они пытаются нащупать слабое место в нашей обороне.

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