Украинские военные пошли в контрнаступление на Донбассе. Об этом вечером 19 апреля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны восстановили контроль над этим населенным пунктом», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на Южнобугском направлении продолжаются боевые действия в районе Александровки, враг успеха не имеет. Пытается осуществить выход на административную границу Херсонской области, не прекращает обстрелов населенных пунктов.

Как сообщалось, вечером 18 апреля оккупанты начали наступление на Донбассе. По словам военный экспертов, сейчас они пытаются нащупать слабое место в нашей обороне.

Напомним, из-за обстрелов оккупантов на Луганщине почти все мирные жители остались без света

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