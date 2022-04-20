Как сообщают в Генштабе ВСУ, враг осуществляет перегруппировку с целью дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Лиман.

Противник пытается совершать наступление с целью продвижения вглубь Попасной.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что после попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке в местную больницу Новоайдара доставлено около 130 раненых военнослужащих противника.

«Точное количество в настоящее время уточняется», - подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Всего за минувшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей были отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены двенадцать танков, двадцать восемь единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система.

Также украинские защитники «приземлили» девять воздушных целей: один самолет, один вертолет, шесть БПЛА разных типов и крылатую ракету.

Отметим, в свою очередь глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ночью был обстрелян Новодружеск – городок, расположенный вплотную к Лисичанску.

После полуночи россияне открыли огонь по жилым домам. Загорелись два в центральной части города, сколько еще повреждено обломками и взрывной волной – устанавливают. В городе перебит газопровод. Несколько раз за ночь враг также обстрелял город Горный.

Напомним, оккупанты вывели с Харьковщины остатки батальонной тактической группы.

Также сообщалось, что Михаил Подоляк рассказал, как эту войну можно быстро остановить.

Кроме того Politeka.net писала, что появились страшные кадры с кладбища машин под Киевом.