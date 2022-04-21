Так в интервью правозащитнику и адвокату Марку Фейгину Арестович пояснил, что Украине для этой цели необходимо тяжелое вооружение.

«Будет – сломим, не будет - будем возиться дольше. Но мы будем возиться. Мы там немножко продвигаемся, они пытаются немножко противодействовать. Но в целом там ситуация в нашу пользу - 55 на 45», - заверил Арестович.

Арестович отметил, что в ходе наступательной операции на Херсон украинским бойцам необходимо будет форсировать Днепр, поскольку Антоновский мост заминирован оккупантами.

«Пока идет борьба за устранение правобережной "выпуклости" в сторону Николаева, там российские войска прочно в обороне, пытаются иногда двигаться, но крайнее движение за сутки в очередной раз разгромили. Наши пытаются двигаться - иногда успешно, иногда не очень. Тяжелая возня, там каналами все изрезано, с бетонными стенами, знаменитое орошение южной части Украины. Это как противотанковые рвы", - рассказал Арестович о трудностях.

Говоря о перспективах поставки воды из Днепра во временно оккупированный Крым, Арестович заверил, что пока это невозможно.

"Даже если бы они полностью овладели течением Днепра от Запорожья, Энергодара до юга – то это примерно год-полтора восстановительных работ, не меньше", – пояснил советник главы Офиса Президента.

Добавим, мэр Херсона Игорь Колыхаев обратился к центральной власти Украины и попросил объяснить, как ему работать в условиях российской оккупации. Колыхаев направил свое обращение к президенту страны. Он отметил, что город находится в осаде, а украинские государственные органы прекратили выполнение своих полномочий.

Напомним, мировые СМИ пишут, как вторая фаза войны будет отличаться от предыдущих двух месяцев боевых действий.

Также Politeka.net писала, что наступление врага на Луганщине провалилось - бойцы ВСУ держат оборону.

Кроме того Politeka.net сообщала, что бригада, которую Путин отметил за "отвагу и героизм" понесла сокрушительные потери.