Украина расторгла соглашение с российской федерацией, которое предусматривало сотрудничество стран в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники. Оно оставалось в силе в течение 27 лет. Об этом сообщает Правительственный портал.

Соглашение является недопустимым в условиях полномасштабной военной агрессии рф против Украины, временной оккупации ею части нашей территории, совершения оккупантами многочисленных преступлений против украинского народа, грубо нарушающих принципы и нормы международного военного и гуманитарного прав.

Также причиной ее расторжения является использование вражеской российской армией ракетно-космической и ракетной техники против мирных населенных пунктов, в частности, с целью геноцида народа Украины.

Целью же принятия постановления о денонсации Соглашения в Кабмине называют усиление комплекса мер по реализации государственной политики нацбезопасности, эффективное реагирование на имеющиеся и потенциальные угрозы национальным интересам и безопасности Украины, которые оказались под угрозой в результате полномасштабной войны рф против нашего государства. А также согласование двусторонней договорно-правовой базы с современными реалиями отношений страны с рф.

"Боремся против оккупанта на всех фронтах и делаем все для победы Украины. Слава Украине!" – добавили в правительстве.

Напомним, оккупанты разбомбили больницу на Николаевщине, уничтожены несколько отделений.

Также Politeka писала, что после штурма на Луганщине в больницу свезли десятки раненых оккупантов.

Как Politeka писала, что оккупанты вывели с Харьковщины остатки батальонной тактической группы.



