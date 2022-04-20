На фоне неудач на передовой Россия начала “чистки” руководителей так называемой “ЛНР”.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Так, по полученной ГУР МО Украины информации, “министр внутренних дел ЛНР генерал-майор” Корнет Игорь Александрович, 29.04.1973 г. н., был арестован сотрудниками ФСБ россии и в настоящее время находится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове на Дону.

В разведке отмечают, что этот арест вызвал негативную реакцию со стороны силовых структур и политического руководства “республики”, которые оценивают это как начало изменений в силовом блоке квази-государства.

Со стороны главы “ЛНР” Пасечника прикладываются все усилия для освобождения Корнета из под ареста и восстановления в должности, - добавили в разведке.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе боев возле Кременной Луганской области украинские военные ликвидировали одного из главарей боевиков самопровозглашенной "ЛНР" Михаила Кищика с позывным "Миша Чечен".

Уроженец Алчевска стал известным в 2014 году, когда возглавил один из казачьих батальонов "Атаман", которые воевали на стороне "ЛНР".

Российская "Новая газета" в своем расследовании называла подполковника Кищика одним из организаторов серых схем по поставкам контрабанды через линию столкновения.

Напомним, оккупанты вывели с Харьковщины остатки батальонной тактической группы.

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