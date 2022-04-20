За минувшие сутки сразу два беспилотника оккупантов были уничтожены нашими защитниками. Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Против техники врага эффективно сработали зенитно-ракетные комплексы Stinger и Starstreak.
"За минувшие сутки подразделениями противовоздушной обороны сбиты два российских беспилотных летательных аппарата разных типов", – говорится в сообщении.
«Производство поставлено на паузу»: всплыли большие проблемы рф с вооружением
Пошли в контрнаступление и отбили город: ВСУ нанесли больших потерь оккупантам на Донетчине
Самые страшные дни: родители известной украинской певицы оказались под оккупацией
«Они боятся»: Алексей Арестович ответил, будет ли наступление на Харьков
До 75%: бригада, которую Путин хвалил за "героизм и отвагу", понесла сокрушительные потери
В частности, российские оккупанты потеряли беспилотный вертолет "Горизонт Эйр S-100", а также многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10".
Сбитая техника оккупантов достаточно дорогая, а "воздушное пространство в полосах нашей ответственности – находится под полным контролем подразделений ПВО ДШУ".
Напомним, бригада, которую Путин хвалил за "героизм и отвагу", понесла сокрушительные потери.
Как сообщала Politeka, в Берлине подожгли машины участников позорного автопробега в поддержку россии.
Также Politeka писала, что у оккупанта забрали намородеренное и вернули маленькой хозяйке.