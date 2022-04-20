За минувшие сутки сразу два беспилотника оккупантов были уничтожены нашими защитниками. Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Против техники врага эффективно сработали зенитно-ракетные комплексы Stinger и Starstreak.

"За минувшие сутки подразделениями противовоздушной обороны сбиты два российских беспилотных летательных аппарата разных типов", – говорится в сообщении.

В частности, российские оккупанты потеряли беспилотный вертолет "Горизонт Эйр S-100", а также многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10".

Сбитая техника оккупантов достаточно дорогая, а "воздушное пространство в полосах нашей ответственности – находится под полным контролем подразделений ПВО ДШУ".

Напомним, бригада, которую Путин хвалил за "героизм и отвагу", понесла сокрушительные потери.

Как сообщала Politeka, в Берлине подожгли машины участников позорного автопробега в поддержку россии.

Также Politeka писала, что у оккупанта забрали намородеренное и вернули маленькой хозяйке.