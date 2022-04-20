Командир взвода украинской армии лейтенант Денис Гордеев попал на фронт на Донбасс еще в 2014 году после получения юридического образования. Сейчас он с другими защитниками Украины сражается с оккупантами рф возле временно оккупированного Донецка.
Украинский воин дал интервью изданию Sky News.
У Дениса серьезная мотивация защищать свой народ, семью, землю, а начавшееся на днях новое наступление российских захватчиков на Донбассе только укрепило его решимость.
"Я знаю, почему я здесь. Это моя жизнь — жизнь моих детей, моей жены и моего украинского народа. Я – украинец. Я не могу сейчас потерять свою страну. Враг хочет уничтожить ее, мою страну. Не только города, не просто людей убивать, а уничтожить мой народ", — говорит Денис Гордеев.
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Лейтенант также рассказал, что на его позиции пока не ощущается усиления темпа атак оккупантов.
"Что у нас будет завтра, мы не знаем, но каждую ночь мы чувствуем новые бомбовые обстрелы, ракетные обстрелы", – говорит украинский воин.
Напомним, бригада, которую Путин хвалил за "героизм и отвагу", понесла сокрушительные потери.
Как сообщала Politeka, в Берлине подожгли машины участников позорного автопробега в поддержку россии.
Также Politeka писала, что у оккупанта забрали намородеренное и вернули маленькой хозяйке.