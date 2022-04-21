В телеграмм-каналах распространили информацию от бойца, который якобы находится в заблокированном Мариуполе. Воин опубликовал скриншот своего банковского счета, на котором показал зарплату в 100 тысяч гривен.
"Военные с передовой пишут о том, что им пришла зарплата в размере свыше 100 тысяч гривен, как и обещал Зеленский", - говорится в сообщении телеграмм-канала.
По словам бойца с никнеймом "Леван", он получил обещанную президентом зарплату, и уже знает, на что ее потратит.
"Немного хороших новостей. Президент обещал 100 000 на передовой – президент выполнил. Прошу без политсра*ей, пост просто констатация факта. Теперь могу исполнить свою мечту – жениться. Любимая девушка есть, средства на свадьбу есть. Осталось выйти из Мариуполя живым", - подписал скриншот воин.
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Напомним, после начала полномасштабной войны рф против Украины президент Владимир Зеленский анонсировал, что военным будут выплачивать по 100 тысяч гривен в месяц. Однако, такие выплаты предусмотрены только для тех воинов, которые непосредственно участвуют в боевых действиях или осуществляют мероприятия по национальной безопасности и обороне непосредственно в районах и в период осуществления таких мероприятий.
Напомним, Прелюдия к более масштабным атакам: в Пентагоне раскрыли план рф на фронте.
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