Так, согласно данным, озвученным советником главы ОП Алексеем Арестовичем в эфире "Фейгин live", меньше чем за месяц в Мелитополе было ликвидировано почти 100 оккупантов.

«Больше 70 человек было (убито) с 20 марта по 12 апреля. Это был отчетный период. Наше Главное управление разведки дало. У большинства ножевые или пулевые ранения. Кто-то ловит патрули, ловил по крайней мере… Добро пожаловать в ад. Если пришли, то получайте”, - рассказал Арестович.

По его мнению, если данные подает Главное управление разведки Украины, то это не само собой происходит в городе.

Отметим, в то же время оккупанты несут огромные потери в Луганской области. Так, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты буквально КАМАЗами вывозят трупы и бросают технику.

О неминуемом поражении россиян в очередной раз сообщил и советник главы ОП, член украинской делегации в переговорах с РФ Михаил Подоляк.

"Для нас нет разницы, в какой фазе и сколько уничтожать российских представителей, российскую армию, которые не умеют воевать, а умеют убивать людей, разрушать инфраструктуру, гражданскую инфраструктуру… Ну, хорошо, они пойдут сегодня на Донбассе, они потеряют еще определенное количество своих людей, которых они не считают за людей. Хорошо, мы в этом им тоже поможем", – заявил советник главы Офиса президента Украины, комментируя слова главы МИД рф Лаврова о «второй фазе» так называемой «спецоперации».

Также сообщалось, что в оккупированном Бердянске заместителем так называемого "мэра" стал дворник.

В свою очередь в Минобороны заявили, что началась решающая битва за Украину.