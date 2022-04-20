В Укрзалізниці разоблачили четырех агентов, которые сотрудничали с российскими войсками. Об этом сообщил председатель правления «Укрзализныци» Александр Камышин.
«Внутренняя служба безопасности железной дороги системно работает над обнаружением подозрительных работников и передает информацию правоохранительным органам. А они уже в свою очередь делают свою работу. На сегодняшний день у нас есть четыре таких подтвержденных коллаборанта», - сообщил Александр Камышин.
На данный момент правоохранители разбираются с задержанными.
«Нашлись и такие, за которых мне стыдно. Речь идет об агентах, которые сотрудничали с российскими войсками и системно передавали им информацию», — отметил Камышин.
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