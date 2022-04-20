Министерство социальной политики сообщило, что на время войны в Украине переписали правила выдачи субсидий. В частности, правительство разрешило украинцам, которые купили валюту, получать субсидии на оплату коммуналки.
Речь идет о тех, кто получил валюту от благотворительных организаций или приобрел ее для оплаты лечения или обучения. Кроме того, субсидии во время военного положения будут переназначены автоматически.
В целом, решение Кабинета министров предусматривает следующие изменения:
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Автоматически, без обращения в органы соцзащиты, произойдет переназначение субсидий для всех получателей, получавших жилищную субсидию в отопительном периоде 2021/22 годов. Речь идет о субсидиях, которые будут выплачиваться до начала следующего отопительного сезона.
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При начислении субсидии в регионах, где временно не работают органы соцзащиты, будут учитывать размер субсидии за январь 2022 года и данные 2021 года о соотношении размера субсидий в январе и апреле, в январе и сентябре.Популярные статьи сейчас
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Людям из регионов, где ведутся боевые действия субсидию назначат с начала сезона независимо от того, в каком месяце сезона они обратились за назначением.
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Такие получатели могут не информировать об обстоятельствах, влияющих на назначение и размер субсидии во время военного положения. Но при этом они обязаны проинформировать о таких обстоятельствах в течение первого месяца после отмены военного положения.
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Субсидию будут назначать людям, которые получили валюту от благотворительных организаций или приобрели для оплаты лечение или обучение.
Напомним, украинцам вернут часть уплаченных налогов: кто и на каких условиях имеет на это право.
Как сообщала Politeka, субсидии для украинцев вырастут, кто получит больше всего денег.
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