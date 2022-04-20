Министерство социальной политики сообщило, что на время войны в Украине переписали правила выдачи субсидий. В частности, правительство разрешило украинцам, которые купили валюту, получать субсидии на оплату коммуналки.

Речь идет о тех, кто получил валюту от благотворительных организаций или приобрел ее для оплаты лечения или обучения. Кроме того, субсидии во время военного положения будут переназначены автоматически.

В целом, решение Кабинета министров предусматривает следующие изменения:

Автоматически, без обращения в органы соцзащиты, произойдет переназначение субсидий для всех получателей, получавших жилищную субсидию в отопительном периоде 2021/22 годов. Речь идет о субсидиях, которые будут выплачиваться до начала следующего отопительного сезона.

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