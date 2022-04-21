Сегодня, 20-го апреля, 33-летний экс-ведущий «Орла и решки» заявил, что сможет вернуться в Россию только тогда, когда ему исполнится 88 лет из-за санкций со стороны рф. Также стало известно, что в этот список попали многие знаменитые украинские артисты.

Из-за своей жесткой позиции в отношении вторжения рф на наши земли, известным артистам запретили ехать в россию. Причем большинство украинских звезд не сотрудничали и не работали с рф.

Так, был опубликован список известных украинцев, которые стали персонами нон грата. В их числе оказались певица Светлана Лобода, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, режиссер Алан Бадоев, певцы Иван Дорн, Алексей Потапенко и его жена Настя Каменских, Андрей Данилко, телеведущие Дмитрий Комаров («Мир наизнанку»), Николай Серга («Орел и решка») и многие другие.

Мы также писали, украинский журналист Роман Цымбалюк сообщает, что по командному составу россиян в Харьковской области нанесён серьёзный удар. Речь идёт о 2 мотострелковой дивизии (в/ч 23626, Калининец, Московская область).

заместитель командира 2 мсд подполковник Смирнов Андрей – тяжело ранен;

командир 1 мотострелкового полка (в/ч 31135, Калининец) 2 мсд, подполковник Межуев Денис – погиб;

командир 15 мотострелкового полка (в/ч 31134, Калининец) 2 мсд, полковник Харитонов – тяжело ранен.

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