С начала войны россия потеряла в 3,5 раза больше военной техники, чем Украина. Об этом свидетельствуют данные по состоянию на среду, 20 апреля, собранные аналитическим проектом Oryx.

За 56 дней вторжения россия потеряла 2998 единиц техники. Из них 1558 уничтожено, 46 — повреждено, брошено — 244, а 1120 — захвачено украинской стороной.

Среди потерь российской армии — 519 танков, больше половины которых было уничтожено, также уничтожено 532 БМП, 306 боевых бронированных машин, 101 БТР, 95 мобильных машин пехоты.

Также известно, что украинские защитники захватили в целом 1,1 тысячи единиц техники противника.

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«Можете даже не сомневаться в том, что у государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины. Во-первых, армия. Кратко и ясно. Во-вторых, более 90% обычных людей на оккупированных территориях верно заявляют о собственной проукраинской позиции. Поэтому не будет никакой заморозки конфликта, не будет даже временной оккупации, не будет никаких фейковых ХНР или чего-то подобного. Будет только Херсонская область Украины», – рассказал Михаил Подоляк.

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