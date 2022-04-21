С начала войны россия потеряла в 3,5 раза больше военной техники, чем Украина. Об этом свидетельствуют данные по состоянию на среду, 20 апреля,
За 56 дней вторжения россия потеряла 2998 единиц техники. Из них 1558 уничтожено, 46 — повреждено, брошено — 244, а 1120 — захвачено украинской стороной.
Среди потерь российской армии — 519 танков, больше половины которых было уничтожено, также уничтожено 532 БМП, 306 боевых бронированных машин, 101 БТР, 95 мобильных машин пехоты.
Также известно, что украинские защитники захватили в целом 1,1 тысячи единиц техники противника.
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«Можете даже не сомневаться в том, что у государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины. Во-первых, армия. Кратко и ясно. Во-вторых, более 90% обычных людей на оккупированных территориях верно заявляют о собственной проукраинской позиции. Поэтому не будет никакой заморозки конфликта, не будет даже временной оккупации, не будет никаких фейковых ХНР или чего-то подобного. Будет только Херсонская область Украины», – рассказал Михаил Подоляк.
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