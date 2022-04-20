Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Европейского Совета подготовка шестого пакета санкций против России, подготовка которого сейчас идет в Евросоюзе. Об этом украинский президент сказал во время вечернего обращения 20 апреля.
«Работаем над тем, чтобы сделать его по-настоящему болезненным для российской военной машины и русского государства в целом», - отметил Зеленский.
«Подчеркиваю на каждых переговорах, что санкции нужны не как самоцель, а как практический инструмент, чтобы побудить Россию искать мир», - добавил президент.
Глава государства по итогам встречи с Шарлем Мишелем подчеркнул, что необходимо наконец включить все российские банки в список тех банков, которые отключают от SWIFT, в том числе "Сбербанк" и "Газпромбанк", и "поставить точку в этом направлении в отношении санкционной политики".
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Кроме того, по мнению Зеленского, необходимо заблокировать все счета РФ и ее компаний, направив эти средства на восстановление Украины.
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