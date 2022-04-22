Воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского снова уничтожили технику оккупантов. Соответствующие кадры опубликовал Генштаб ВСУ на Facebook-странице.
"На этот раз танк российских оккупантов уничтожен воинами 30 отдельной механизированной бригадой им. князя Константина Острожского. Оооочень хорошо горит. Вместе победим!", - говорится в сообщении.
На кадрах можно заметить, что российские оккупанты спрятали в тайниках свою технику. В частности, несколько единиц российской техники были спрятаны в сосновом лесу. Наши воины произвели один меткий выстрел и сожгли вражеский танк - он вспыхнул, как факел. Не исключено, что вместе с ним сгорели и оккупанты.
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Украинцы в комментариях восхитились работой ВСУ, а также поблагодарили их за защиту: "Так и должно быть. Спасибо вам дорогие наши защитники", "Действительно, хорошо горит", "Каждый раз читаю названия наших подразделений и горжусь, такие интересные и славные имена!".
Напомним, оккупанты потеряли в боях в 3,5 раза больше техники, чем украинские защитники.
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