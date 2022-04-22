Российские захватчики планировали один этап войны в Украине, но значительные потери и просчеты заставили их менять тактику

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник.

Так, по словам Мотузяника, тезис о наличии в этой так называемой «специальной военной операции» нескольких этапов звучал именно из уст представителей власти рф, но не отвечает действительности.

«На самом деле "этап" был один: молниеносное наступление, захват крупных украинских городов включая столицу, свержение украинского и установление подконтрольного Российской федерации правительства и, наконец, возвращение Украины в сферу контроля России. То есть уничтожение украинской государственности как таковой. Это, собственно, и была главная цель агрессора. И сделать это они планировали в один этап», - пояснил спикер Минобороны Украины.

Однако большие потери и просчеты, а также яростное сопротивление украинского народа заставили оккупантов внести в свои планы коррективы.

«Поэтому теперь они говорят о наличии так называемого "плана Б", который якобы включал лишь установление полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей. Именно это они сейчас и пытаются сделать», - сообщил Мотузяник.

Отметим, на утро 21 апреля, согласно данным Генштаба ВСУ, потери противника в живой силе составили уже 21 тыс. человек.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что решающая битва уже началась.

В свою очередь в МВД предупредили, что необходимо готовиться к очень сложным дням.

В то же время Михаил Подоляк заверил россиян, что их "вторая фаза" так называемой "спецоперации" станет тем же, что "возьмем Киев за 72 часа".