Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник.
Так, по словам Мотузяника, тезис о наличии в этой так называемой «специальной военной операции» нескольких этапов звучал именно из уст представителей власти рф, но не отвечает действительности.
«На самом деле "этап" был один: молниеносное наступление, захват крупных украинских городов включая столицу, свержение украинского и установление подконтрольного Российской федерации правительства и, наконец, возвращение Украины в сферу контроля России. То есть уничтожение украинской государственности как таковой. Это, собственно, и была главная цель агрессора. И сделать это они планировали в один этап», - пояснил спикер Минобороны Украины.
Однако большие потери и просчеты, а также яростное сопротивление украинского народа заставили оккупантов внести в свои планы коррективы.
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«Поэтому теперь они говорят о наличии так называемого "плана Б", который якобы включал лишь установление полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей. Именно это они сейчас и пытаются сделать», - сообщил Мотузяник.
Отметим, на утро 21 апреля, согласно данным Генштаба ВСУ, потери противника в живой силе составили уже 21 тыс. человек.
Ранее в Минобороны Украины заявили, что решающая битва уже началась.
В свою очередь в МВД предупредили, что необходимо готовиться к очень сложным дням.
В то же время Михаил Подоляк заверил россиян, что их "вторая фаза" так называемой "спецоперации" станет тем же, что "возьмем Киев за 72 часа".