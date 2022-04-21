Украинские защитники продолжают держать оборону там, где это еще возможно в Мариуполе.

Сегодня, 21-го апреля стало известно, что полк «Азов» продолжает давать отпор оккупантам, несмотря на то, что ситуация в Мариуполе очень сложная, а деблокада по-прежнему невозможна. Как сообщается в Телеграм-канале «Азова», наши воины не сдаются и продолжают держать оборону там, где это еще возможно.

Как известно, в рф каждый три дня заявляют, будто они сдались и город полностью захвачен.

Тем не менее, несмотря на сверхсложную ситуацию, полк «Азов» за последние двое суток уничтожил 3 танка и 2 БМП и БТР российских оккупантов.

Известно, что в среду в Украину прибыл глава Евросовета Шарль Мишель. Он посетил Бучу, а также встретился с президентом Владимиром Зеленским. Так, во время общения с прессой после этой встречи украинский президент рассказал о ситуации в Мариуполе. По его словам, она ухудшается.

Ранее мы писали, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подляк подтвердил, что готов приехать в Мариуполь для освобождения украинских военных и мирных жителей. Об этом он написал на своей странице в Твиттер.

«Так. Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Потому что они свои. Потому что они в моем сердце. Навсегда. Без вариантов", - отметил советник председателя ОП.

Напомним, Направлены на Донбасс: в Пентагоне раскрыли данные о наращивании сил рф в Украине.

Как сообщала Politeka, Эвакуация Мариуполя, в ОП сообщили о возможном варианте: "Готовы…".

Также Politeka писала, что "Бомбежки идут каждый день": глава Луганщины Гайдай сообщил, что 80% области оккупировано.