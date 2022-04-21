В Болгарии в одну из гостиниц заселилось две семьи из россии, притворившись украинскими беженцами, да еще и претендовали на гуманитарную помощь. Они "разнесли" номер, после чего отправились вслед за "русским кораблем". Видео появилось в Telegram Труха.
Они заселились в отель Dahlia Garden в Варне. С вечера в номере начались крики, маты, драка. В разговоре с соседями одним они сказали, что из Запорожья, другим - что из Николаева, третьим - из Кировограда.
Из-за буйного поведения к утру вызвали полицию. Тогда и выяснилось, что эти люди на самом деле из россии. Они не только бесплатно жили, но и хотели получить гуманитарную помощь.
Номер они абсолютно разгромили. Очевидцы рассказали, что в номере были вырваны торшеры, розетки. На полу - пустые бутылки, остатки еды, чеки на крупные суммы покупок. По стенам номера и коридора разлита какая-то красная жидкость, похожая на томатный сок.
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