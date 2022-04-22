Так в Сети появились кадры подрыва моста прямо перед колонной вражеской техниики.

«Операторы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины продемонстрировали искусную боевую работу. Взорван мост прямо перед колонной русских оккупантов. Продолжение следует... Вместе победим!» - говорится в комментариях к видео.

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Где и когда оно было снято – неизвестно.

Отметим, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о готовности украинских защитников нанести удар по Крымскому мосту. По его словам, это произойдет при первой же возможности.

«Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем», – заверил Данилов.

Напомним, разрушенный мост через Ирпень станет частью мемориала.

Так, на совещании по вопросам восстановления жилищной инфраструктуры Президенту Украины представили проект мемориального комплекса, который расскажет историю теперь известного на весь мир моста в селе Романовка.

Мост через реку Ирпень, соединяющий окрестности столицы с городами Ирпень и Буча, фактически остановил наступление рашистов на Киев.

"Важно, что мы сохраним это место. А люди смогут почувствовать все, что здесь происходило. Это будет памятник нашему пути к победе", – сказал Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что русские на Луганщине, получив отпор, уничтожат склады с продуктами.

Кроме того, в Сети появилось видео нового успех ВСУ - на Харьковщине был сбит вражеский самолет.