Оккупанты разобрали буквально все: забрали руль, приборы, оборудование для тушения огня, сняли шланги, гидрант, сиденья, колеса и даже фары.

Оккупанты угнали новый пожарный автомобиль МАЗ, а затем разобрали его на запчасти. Об инциденте сообщил начальник полиции в Киевской области Андрей Небытов на своей странице в социальной сети Фейсбук.

"Во время оккупации Чернобыля россиянам удалось завладеть новым пожарным автомобилем. Орки смогли завести авто и вывезти в лес поближе к границе с Белорусью, а вот дальше случилось непредсказуемое. Вместо того, чтобы украсть автомобиль, россияне в этом же лесу, как саранча, разобрали его на детали, подчеркиваю - новый пожарный автомобиль МАЗ", - отметил Небитов.

Он рассказал, что оккупанты разобрали буквально все: забрали руль, приборы, оборудование для тушения огня, сняли шланги, гидрант, сиденья, колеса и даже фары.

"Не удивлюсь, если из-за международных санкций и прекращения работы мировых автопроизводителей, россия готовит новый концепт-кар, гибрид милицейского "Жигуля" и пожарного МАЗа. Ждем презентации!" - подметил Небитов.

Мы писали, российские оккупанты обстреливали автомобили мирных жителей, которые пытались выехать в безопасное место возле села Михайловка-Рубежовка Киевской области. Кроме того, солдаты страны-агрессора разграбили мини-маркет на местной АЗС. Камера на автозаправочной станции зафиксировала военные преступления врага.

До сих пор возле дороги стоит автомобиль с киевскими номерами, который оккупанты расстреляли 4 марта.