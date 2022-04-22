Это далеко не первая успешная ликвидация боеприпасов оккупантов нашими защитниками.

По состоянию на 21 апреля, российские оккупанты продолжают активное наступление на Донбассе и обстреливают позиции наших защитников. Тем не менее, несмотря на то, что оккупанты ведут бой уже не первый день, продвинуться по нашим города им не удается.

Как сообщают в сети, в этот раз украинские защитники уничтожили камаз российских оккупантов с опасными боеприпасами - осколочно-фугасными снарядами 3ОФ39 «Краснополь»

«Краснополь» — корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 мм. Предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела. Это далеко не первая успешная ликвидация техники нашими защитниками.

Также штурмовая группа 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожила российский танк Т-72 из украинского противотанкового ракетного комплекса «Стугна». Видео появилось на странице Генерального штаба ВСУ в Фейсбук.

На видео видно, как вражеская машина задом выезжает из капонира в лесопосадке, разворачивается и начинает движение вдоль насаждений, открывая для наших бойцов корму с отсеком двигателя.

Напомним, оккупанты продолжают нести колоссальные потери: сколько российских военных и техники уничтожили в Украине

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