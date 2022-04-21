У россиян есть количественное преимущество и они используют мощную технику

РФ годами готовилась к вторжению и имеет количественное преимущество. Потому нельзя недоценивать врага, который вторгся на украинские земли. С таким предупреждением выступила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью Obozrevatel.

Анна Маляр также добавила, что Москва по-прежнему планирует захватить всю территорию Украины и не хочет от этого отказываться.

"Общая концепция – полный политический контроль над Украиной – у них не отменена. Цели у них есть. И если не удастся в ближайшей перспективе, они постараются это делать в дальнейшем", – сказала замминистра.

По ее словам, тот факт, что Вооруженные Силы Украины на некоторых направлениях остановили атаку и враг понес урон, является показателем профессионализма украинской армии и сильного духа сопротивления украинцев.

Заместитель министра обороны добавила, что за "восхищением нашими Вооруженными силами" важно не забыть, что армии крайне важна помощь каждого из нас.

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