Состоялся очередной обмен пленными. Подробности сообщила вицепремьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Телеграм-канале.
Так, в четверг, 21 апреля, домой удалось вернуть 19 человек, из которых 10 военных (включая 2 офицеров) и 9 гражданских.
"На этот раз среди освобожденных есть раненые, и это очень важно. Ведь теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации», - отметила Верещук.
Напомним, 19 апреля украинские власти провели пятый обмен пленными с российскими оккупантами, вернув домой 76 украинцев.
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Среди тех, кого сумели обменять, 60 военных, в том числе 10 офицеров Вооруженных сил Украины.
Также украинские власти договорились о возвращении 16 гражданских лиц, которых российские оккупанты захватили в заложники.
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