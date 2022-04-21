Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готовится к разблокированию временно оккупированного Мариуполя военным путем.

Такое заявление он сделал на совместном брифинге с премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министра Дании Метте Фредриксен.

Зеленский рассказал, что Мариуполь, как и другие города, возможно разблокировать несколькими путями – один из них является военным.

"Есть военный путь. К нему надо готовиться, и мы готовимся, чтобы быть мощными, и здесь нужна помощь наших партнеров. Самим нам сложно", - сказал Зеленский.

Вторым путем, по словам Владимира Зеленского, является дипломатический и гуманитарный, который можно осуществить быстро.

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