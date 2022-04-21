Японская телеведущая расплакалась, сообщая что путин присвоил звание «гвардейская» 64-й бригаде за «массовый героизм и отвагу».

Напомним, что эта именно та бригада убийц, которая орудовала в Буче.

"Трудно не плакать, когда торжествует абсолютное зло. Подлость, запредельность, немыслимость награждения убийц и насильников особым статусом очевидна для всего мира. Так и Кремль особой тайны не делает, что награждает за зверства, дикость и геноцид. Слова «героизм» и «отвага» удалось осквернить. Как и все, к чему прикасается режим", - комментирует журналист Александр Невзоров, опубликовав видео,

Напомним, Направлены на Донбасс: в Пентагоне раскрыли данные о наращивании сил рф в Украине.

Как сообщала Politeka, Эвакуация Мариуполя, в ОП сообщили о возможном варианте: "Готовы…".

Также Politeka писала, что "Бомбежки идут каждый день": глава Луганщины Гайдай сообщил, что 80% области оккупировано.