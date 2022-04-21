Японская телеведущая расплакалась, сообщая что путин присвоил звание «гвардейская» 64-й бригаде за «массовый героизм и отвагу».
Напомним, что эта именно та бригада убийц, которая орудовала в Буче.
"Трудно не плакать, когда торжествует абсолютное зло. Подлость, запредельность, немыслимость награждения убийц и насильников особым статусом очевидна для всего мира. Так и Кремль особой тайны не делает, что награждает за зверства, дикость и геноцид. Слова «героизм» и «отвага» удалось осквернить. Как и все, к чему прикасается режим", - комментирует журналист Александр Невзоров, опубликовав видео,
«Производство поставлено на паузу»: всплыли большие проблемы рф с вооружением
"Это принципиально важно": Подоляк назвал условия для переговоров Зеленского с путиным
"Надо готовиться к очень сложным следующим дням": в МВД раскрыли, что задумали оккупанты на 27 апреля
Россияне готовятся окружить силы ВСУ на Донбассе: в Минобороны раскрыли тактику врага
"Передайте родным и близким": жителей Киевщины срочно предупредили о мощном взрыве
Напомним, Направлены на Донбасс: в Пентагоне раскрыли данные о наращивании сил рф в Украине.
Как сообщала Politeka, Эвакуация Мариуполя, в ОП сообщили о возможном варианте: "Готовы…".
Также Politeka писала, что "Бомбежки идут каждый день": глава Луганщины Гайдай сообщил, что 80% области оккупировано.